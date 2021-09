European Open stelt eerste namen voor: ex-nummer drie van de wereld en toptalent komen naar Antwerpen

Grigor Dimitrov, de voormalige nummer 3 van de wereld, staat garant voor entertainment, tennis van hoog niveau en sportiviteit. Hij hoopt om dit jaar in Antwerpen beter te doen dan zijn halve finale van vorig jaar en start sowieso als één van de favorieten.

De Italiaanse Next Gen Jannik Sinner (ATP-16) is de jongste winnaar ooit van een ATP 500-toernooi, want hij won een week voor zijn twintigste verjaardag in augustus van dit jaar nog zijn derde ATP-titel van zijn carrière in Washington (ATP 500). Hij was ook winnend finalist in Melbourne (2021) en Sofia (2020). Hij zal proberen het resultaat van zijn laatste deelname in Antwerpen - in 2019 - te evenaren of te verbeteren. Hij verloor toen van Stan Wawrinka in de halve finale.

De deelnemerslijst voor het hoofdtoernooi van de European Open wordt bekendgemaakt op een persconferentie op dinsdag 21 september om 10 uur in Het Havenhuis in Antwerpen.