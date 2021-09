Belgisch veldritseizoen start opnieuw met Rapencross in Lokeren: “Eindelijk weer met publiek”

De Rapencross in Lokeren wordt een cross waar ook de jeugdcategorieën weer aan bod komen. Bovendien zijn er opnieuw toeschouwers toegelaten en zullen ook de publiek- en viptenten weer vollopen.

“Wij hebben in vergelijking met de editie van vorig jaar de rijrichting van de Rapencross omgekeerd. Dit mee in functie van het Belgisch kampioenschap. Wij hebben in 2020 opgemerkt dat er na de start toch ietwat een opstopping was, zeker bij een groot aantal deelnemers. Er wordt nu een deel van de parking aan het station geïntegreerd en daar hebben we voldoende ruimte om alles in betere banen te leiden”, meldt organisator Bram De Brauwer.

Vorig jaar regende het de dagen voor en tijdens de cross heel fel. “Wij hebben dit jaar de opbouw gedaan in temperaturen van 29 graden. Maar het mag nog fiks regenen, de ondergrond van het Park te Beuken kan wel wat water hebben. Al bij al is dit een vrij snelle omloop maar het is wel nog iets zwaarder geworden omdat parcoursbouwer Kurt Vernimmen twee extra lussen op de Mont Henri, de enige helling op het parcours, heeft ingelast”, vervolgt Bram De Brauwer.

Belgisch Kampioenschap 2023

Deze editie is een laatste generale repetitie voor het Belgisch Kampioenschap veldrijden dat in januari 2023 zal gereden worden op en rond het Park ter Beuken in Lokeren. “Wij gaan dan de omloop verder uitbreiden met een ponton op de Durme, de rivier die hier net naast het parcours ligt. Wij hebben dat al eens een eerste keer uitgetest in Antwerpen. In Lokeren zal zo’n passage zeker niet misstaan. Voorts is er de heuvel, de Mont Henri, waar we gebruik van maken, is er een zandstrook en zijn alle ingrediënten aanwezig om er een schitterend geheel van te maken”, vervolgt De Brauwer.

Eindelijk mét publiek

Het is de eerste cross waar er weer publiek is toegelaten. “We werken zaterdag met het Covid Safe Ticket. Dat laat ons toe inderdaad weer publiek te ontvangen op de cross. Eindelijk. De ligging van deze Rapencross is heel goed: net naast het trein- en busstation van Lokeren en in het stadscentrum. Wat betreft het deelnemersveld zit het zeker snor. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Op uitzondering van onder andere Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Thibau Nys tekent vrijwel iedereen present. En het is vorig jaar ook duidelijk gebleken dat het veldrijden ook zonder hen bijzonder spannend is, misschien soms spannender”, besluit Bram De Brauwer.

Het volledige programma:

12u30: Eerstejaarsnieuwelingen

13u30: Tweedejaarsnieuwelingen

14u30: Junioren

16u15: Vrouwen elite

17u30: Mannen elite