Hoe fleur je een regenachtige dag op? Door naar de foto’s van de laatste modeshow van Moschino te kijken. De collectie, die werd getoond in Bryant Park tijdens de New Yorkse modeweek, stond bol van de grappige beren, giraffen en snoezige olifanten. Voeg daar nog eens een hele reeks pastelkleuren aan toe en we het meteen het fleurigste moment van de dag gehad.