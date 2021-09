VRT-journalist Riadh Bahri aangevallen op straat: “Klap krijgen en vuile homo horen”

VRT-journalist en luchtvaartspecialist Riadh Bahri (33) is vanochtend aangevallen op straat. Bahri werd uitgescholden voor ‘vuile’ homo en kreeg daarna klappen en schoppen.

“Hond uitlaten. Man vraagt de weg. Ik ben zo vriendelijk en naïef om te antwoorden. Klap krijgen. Schop krijgen. Ketting afgerukt en gestolen. Vuile homo horen. Beetje huilen in de straat. Boos zijn. En alweer moedeloos. Typische ochtend in Brussel. #TGIF ofzoiets zeker”, schrijft Riadh Bahri op zijn Twitterprofiel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is niet de eerste keer dat Bahri iets dergelijks overkomt. In eerdere interviews vertelde hij al dat hij ‘alles al had meegemaakt, van spuwen tot achtervolgingen.’ Op sociale media krijgt de journalist veel steun. Hij tweette nog een korte update: “Ik heb geen zichtbare verwondingen. Pijn op de borstkas na een paar rake klappen, en schoppen. Wel diep onder de indruk nu. Dat vooral. En eigenlijk heel droef.”

LEES OOK. VRT-journalist heeft het gehad met Molenbeek: “Ogen geopend dankzij Hasselts lief”