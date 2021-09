“We hebben ze gevonden. Ze zijn dood”: het verhaal van Jan na de zelfdoding van zijn broer

Het was zondagnamiddag toen de Franse politie belde. “Bonjour, we hebben Wim gevonden, en zijn lief ook. Ze zijn dood.” De oudere broer van Jan D’Haene (36) stapte onverwachts uit het leven, wat hun tandem bruut in tweeën brak. Hij ging de nieuwe Leo worden, Jan de Gaston. Een glorieus creatief duo. En plots stond hij alleen. Het betekende de start van zijn zoektocht naar wat er precies gebeurd was in Frankrijk, en hoe hij iemand kon worden zónder zijn grote broer. “Wie ik nu ben, dank ik volledig aan hem.”