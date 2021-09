Amerikaanse vliegmaatschappij zet ongevaccineerde werknemers op onbetaald verlof

Vanaf 2 oktober zet United Airlines zijn niet-gevaccineerd personeel op onbetaald verlof. Dat meldde de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij donderdag. In augustus kondigde ze nog aan dat ze haar werknemers zal verplichten zich te laten inenten tegen Covid-19.

Werknemers konden op medische of religieuze basis wel een uitzondering vragen voor die verplichte vaccinatie, maar nu zullen ook zij onbetaald verlof moeten nemen. Wie om medische redenen niet gevaccineerd is, wordt op tijdelijk ziekteverlof gezet. Het is niet duidelijk hoelang dat verlof zal duren.

De werknemers die met passagiers in contact komen, zoals piloten, stewardessen en klantenservicemedewerkers, kregen de boodschap dat ze opnieuw kunnen komen werken “zodra de pandemie zich op significante wijze heeft teruggetrokken”. Personeel dat geen contact heeft met passagiers, moet wekelijks een coronatest afnemen en altijd een mondmasker dragen, ook buiten, aldus de luchtvaartmaatschappij nog.

Werknemers die een vrijstelling voor een vaccin hadden gevraagd maar die niet kregen, zullen ontslagen worden als ze zich niet voor 27 september laten vaccineren. Ze moeten vijf weken na de datum van hun afwijzingsbrief volledig gevaccineerd zijn. Volgens de luchtvaartmaatschappij is deze maatregel genomen voor de veiligheid van de werknemers en de klanten.