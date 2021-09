Canadese premier onder druk in laatste debat voor verkiezingen

In het laatste tv-debat voor de parlementsverkiezingen is de Canadese premier Justin Trudeau onder druk geraakt. Zijn tegenstander van de Conservatieve Partij, Erin O’Toole, uitte kritiek op Trudeau omdat hij besliste vervroegde verkiezingen te organiseren ondanks de crisis in Afghanistan en de coronapandemie.

Trudeau verdedigde zijn Afghanistan-beleid en prees het werk van de Canadese troepen, voor de evacuatie van duizenden mensen uit Afghanistan. Net als in andere NAVO-landen kwam er veel kritiek op de terugtrekking van de troepen uit Afghanistan en de rampzalige gevolgen ervan.

Op zoek naar meerderheid

Op 20 september zullen bijna 38 miljoen mensen naar de stembus trekken om een nieuwe regering te kiezen. Trudeau, die sinds 2015 aan de leiding is en een minderheidsregering leidt sinds 2019, riep de verkiezingen enkele weken geleden uit. Tegenstanders zeggen dat hij onnodig mensen naar de verkiezingen brengt tijdens de coronapandemie, in een poging om opnieuw de meerderheid in het parlement te verkrijgen.

In de peilingen is het spannend tussen Trudeau en O’Toole. Die laatste ligt op kop in sommige peilingen op vlak van absolute stemmen, maar in de meeste peilingen is de Liberale Partij van Trudeau de koploper op het vlak van parlementszitjes. Dat komt door de 338 kiesdistricten, waarvan de mandaten verdeeld worden volgens het principe van absolute meerderheid. Dat betekent dat slechts enkele tientallen districten beslissend zullen zijn, net zoals de zogeheten ‘swing states’ in de Verenigde Staten.

Bij de verkiezingen van 2019 behaalden de liberalen van Trudeau 157 parlementszetels, de conservatieven rijfden er 121 binnen. Voorlopig lijkt geen enkele partij op weg om een absolute meerderheid van 170 zitjes te verkrijgen.