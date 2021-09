Reacties op vaccinatieplan Biden: “Republikeinen zullen regering-Biden aanklagen”

LEES OOK. Biden kondigt verplichte prik aan voor 100 miljoen Amerikanen

Biden heeft donderdagavond plaatselijke tijd zijn nieuw vaccinbeleid voorgesteld. Dat beleid houdt onder meer in dat federale ambtenaren verplicht zullen worden zich te laten vaccineren. Vakbonden zouden niet van plan zijn de verplichting aan te vechten. Wel zei het Republikeins Nationaal Comité (RNC) (dat de leiding heeft over de Republikeinse partij) de regering-Biden te zullen aanklagen voor het nieuwe vaccinbeleid. Dat meldt persagentschap Reuters.

Hoop dat staten voorbeeld volgen

De regering-Biden gebruikt op dit moment haar macht niet om individuele staten te dwingen een soortgelijk vaccinatiebeleid in te voeren. Wel laat het duidelijk weten dat het hoopt dat de individuele staten het voorbeeld van de regering volgen.

Sommige Republikeinse gouverneurs zoals Ron DeSantis uit Florida en Greg Abbott uit Texas lieten eerder al duidelijk verstaan daar absoluut tegen te zijn. Ook de Republikein Brian Kemp, gouverneur van Georgia, bevindt zich in dat kamp.

Die laatste is overigens totaal niet te vinden voor het nieuwe vaccinatiebeleid van Biden. “Ik zal elke juridische optie beschikbaar voor de staat Georgia gebruiken om deze flagrant onwettige overschrijding door de regering-Biden te stoppen”, tweette Kemp op zijn professioneel Twitteraccount tijdens de speech.

Ook Abbott liet zijn standpunt duidelijk verstaan op datzelfde sociale medium waar hij onder meer de beslissing van Biden “een machtsgreep” noemt. “Het vaccinmandaat van Biden is een aanval op private ondernemingen. Ik heb een decreet uitgevaardigd om het recht van Texanen om te kiezen of ze het coronavaccin krijgen of niet te beschermen, en heb dit toegevoegd aan de agenda van de speciale zitting. Texas is al begonnen met deze machtsgreep halt toe te roepen.”

Cathy McMorris Rodgers, een belangrijke Republikein in het Huis van Afgevaardigden verwijt Biden dan weer “het vertrouwen te ondermijnen in veilige en effectieve vaccins” en “angst, controle en mandaten te gebruiken” als gezondheidsbeleid. Ze spreekt van een “autoritaire regering onder Biden en Harris” en vreest dat “de twee voor altijd aan de macht die ze tijdens de pandemie verkregen, zullen vasthouden”. “Het is onacceptabel en niet de Amerikaanse manier”, sluit ze haar boodschap af.