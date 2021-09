Elk jaar 333 ongevallen waarbij fietser tegen autoportier knalt: “Doe de ‘Dutch Reach’”

De cijfers zijn gebaseerd op de periode tussen 2016 en 2020. De ongevallen leiden quasi altijd tot lichamelijke letsels. Doorgaans gaat het om lichte verwondingen, maar in een op de twaalf gevallen vallen er zwaargewonden en elk jaar sterven er een of twee fietsers nadat ze tegen een geopend portier hebben gereden.

De federale regering heeft de ambitie om tegen 2030 het aantal verkeersdoden te halveren en om in 2050 geen enkel dodelijk slachtoffer meer te moeten betreuren. Maar om dat waar te maken, moeten we alle oorzaken van ingevallen kritisch tegen het licht houden en aanpakken, benadrukt Van den Bergh.

Verplicht te draaien

Het christendemocratisch Kamerlid merkt op dat er een eenvoudige manier bestaat om dergelijke aanrijdingen te voorkomen. Het gaat om de ‘Dutch Reach’. Eenvoudig uitgelegd: je opent het portier met de hand die het verst verwijderd is. Op die manier ben je verplicht je lichaam te draaien en kijk je bijna automatisch in de spiegel en over je schouder, waardoor je aankomende fietsers sneller opmerkt.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt de techniek gepromoot om de verkeersveiligheid te verhogen. Het voorstel van Van den Bergh krijgt bijval van zijn partijgenote Verlinden. “Ik wil bij deze iedereen aanmoedigen om ‘The Dutch Reach’ onder de knie te krijgen. Door deze goede gewoonte aan te leren, kunnen we samen zware ongevallen die veroorzaakt worden door een portier onvoorzichtig te openen significant doen dalen”, aldus de minister.