Politie doorzoekt Tiananmen Museum in Hongkong

In Hongkong hebben tientallen agenten het 4 Juni-Museum - ook bekend als het Tiananmen Museum - doorzocht. Dat is gewijd aan de studentenprotesten van 1989 op het Tiananmenplein in Peking.

De agenten namen verschillende voorwerpen in beslag, waaronder het logo van het museum, een papieren model van de Godin van de democratie - een symbool van de studentenbeweging van 1989 in Peking -, en foto’s van de jaarlijkse waken die door de Hongkong Alliance worden georganiseerd. Zo’n 36 dozen werden op een vrachtwagen geladen.

Een dag eerder werden vier activisten opgepakt die in het verleden jaarlijkse massamanifestaties organiseerden om de slachtoffers te herdenken en die het museum uitbaten. Het gebouw moest in juni al op bevel van de autoriteiten de deuren sluiten.

De Hongkong Alliance zit al langer in het vizier van de autoriteiten die belast zijn met de handhaving van de nationale veiligheidswet. Vorig jaar legde China Hongkong die drastische wet op. China hoopt zo een einde te maken aan de prodemocratische beweging in de voormalige Britse kolonie. Al meer dan 100 activisten werden gearresteerd op basis van de veiligheidswet, die even vaag als verreikend is.

Vorige maand nog kreeg de Alliance het bevel om financiële en operationele informatie bekend te maken. De leden van de organisatie worden ervan beschuldigd “buitenlandse agenten” te zijn. De Alliance weigerde dat echter te doen. Op dinsdag, de deadline om op het verzoek te reageren, dienden leden van de Alliantie een brief in waarin ze uitleggen dat het verzoek onwettig en willekeurig is en dat er geen bewijs is van een strafbaar feit.

Terwijl de politie donderdag het museum doorzocht, stonden twaalf activisten terecht in een aparte zaak. Onder hen was Albert Ho, vice-voorzitter van de alliantie, die schuldig pleitte voor deelname aan een ongeoorloofde bijeenkomst tijdens de wake van 4 juni 2020, de eerste die door de autoriteiten sinds 1990 werd verboden.

Hij verwierp de beschuldiging dat de leden van de Alliance buitenlandse agenten zijn en voerde aan dat de organisatie bestaat uit democratische organisaties uit Hongkong die prodemocratische betogers in Peking steunen.