Code geel in het hele land: intense buien en onweer op komst

Vrijdag belooft een regenachtige dag te worden: volgens het KMI kan het vooral in de namiddag gaan onweren. Het weerinstituut kondigt daarom code geel af, in het hele land.

De weersverwachtingen voor vrijdag. — © KMI

Vrijdagvoormiddag valt er vooral in het zuidoosten en oosten regen met her en der een paar donderslagen. Elders is het tot de middag nog veelal droog. “Maar in de namiddag komen er vanuit Frankrijk opnieuw intense en onweerachtige buien met lokaal veel neerslag op korte tijd, en ook kans op hagel. Er kan daarbij 10 tot 15 mm neerslag op een uur tijd vallen”, aldus het KMI. “Tijdens een hevig onweer kunnen er windstoten zijn van 60 km/u, of lokaal nog iets meer.”

Het KMI heeft daarom code geel aangekondigd voor het hele land: tussen 13 uur en middernacht wordt er gewaarschuwd voor “plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn. Het verkeer kan plaatselijk gehinderd worden. Wees waakzaam.”