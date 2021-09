Opnieuw meer ziekenhuisopnames en overlijdens door Covid-19

Volgens de voorlopige gegevens van het Covid-dashboard van Sciensano werden van 3 tot en met 9 september gemiddeld 68 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 5 procent ten opzicht van de voorgaande periode van zeven dagen.

Momenteel liggen 708 Covid-patiënten in het ziekenhuis (+8 procent), van wie 216 op de afdeling intensieve zorg (+11 procent).

Van 31 augustus tot en met 6 september overleden gemiddeld 6,9 mensen per dag aan Covid-19. Het gaat om een stijging met 30 procent tegenover de voorgaande periode. Sinds de uitbraak van de pandemie lieten al 25.447 mensen het leven door het coronavirus.

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen per dag kwam in de week tot en met 6 september gemiddeld uit op 1.937. Hier is sprake van een daling met 6 procent, maar in die periode werden ook minder coronatests afgenomen. De positiviteitsratio is licht gestegen tot 5,5 procent. Iets meer dan vijf mensen op de honderd leggen dus een positieve test af.

Het reproductiegetal noteert op 1,01. Het cijfer ligt nog net boven 1, wat betekent dat de pandemie aan kracht wint. Daags voordien had Sciensano wel een hoger reproductiegetal (1,05) gerapporteerd.

Ruim 8,47 miljoen mensen hebben in België minstens één dosis van een coronavaccin gekregen (74 procent van de bevolking). Bijna 8,23 miljoen landgenoten zijn volledig gevaccineerd. Dat is 71 procent van de hele bevolking of 84 procent van de volwassenen.