Verplichte prik voor Amerikaanse bedrijven en ambtenaren: “Dit gaat niet over vrijheid”

Joe Biden neemt drastische maatregelen tegen het coronavirus. De Amerikaanse president verplicht alle 17 miljoen gezondheidswerkers en 4 miljoen federale ambtenaren om zich te laten vaccineren. Ook grote Amerikaanse bedrijven worden verplicht hun werknemers te laten vaccineren, of wekelijks te testen.“Ons geduld is op.”

Met de nieuwe maatregelen kiest Biden resoluut voor een dwingendere aanpak om meer Amerikanen gevaccineerd te krijgen en zo de snelle verspreiding van de deltavariant tegen te gaan. Vandaag is amper 54 procent van de Amerikanen volledig gevaccineerd. In België is dat 71 procent. Biden benadrukte dat de wetenschap duidelijk is: vaccins beschermen zeer goed tegen ernstige ziekte.

In de speech waarmee hij het plan uit de doeken deed, schuwde de president van de Verenigde Staten de forse taal niet. “Velen van ons zijn gefrustreerd over de bijna 80 miljoen Amerikanen die nog altijd niet gevaccineerd zijn, hoewel het vaccin veilig, doeltreffend en gratis is. Dit is de pandemie van de ongevaccineerden.” De 25 procent van de Amerikanen die in aanmerking komen maar zich niet laten vaccineren, “kunnen veel schade toebrengen, en dat doen ze ook”. “De ongevaccineerden overspoelen onze ziekenhuizen en laten geen plaats over voor iemand met een hartaanval of kanker.”

Dit gaat niet over vrijheid of persoonlijke keuze. Het gaat over jezelf beschermen en de mensen om je heen Joe Biden

“De grote meerderheid van de Amerikanen doet wat juist is”, zei Biden, die hekelde dat een minderheid belet om de “Covid-bladzijde om te slaan”. Wat nog erger is, is dat die minderheid volgens de president steun krijgt van bepaalde verkozen politici, die bewust de strijd tegen het coronavirus ondermijnen,en zo mensen ziek maken en ervoor zorgen dat ongevaccineerden sterven.

“Mijn taak als president is om alle Amerikanen te beschermen. Dus kondig ik een nieuw plan aan om meer Amerikanen te verplichten zich te laten vaccineren”, aldus Biden. “Dit gaat niet over vrijheid of persoonlijke keuze. Het gaat over jezelf beschermen en de mensen om je heen, de mensen met wie je werkt, de mensen om wie je geeft, de mensen van wie je houdt.”

© EPA-EFE

“We zijn geduldig geweest, maar ons geduld raakt op, jullie weigering treft ons allen. Dus doe alstublieft het juiste, maar neem het niet van mij aan. Luister naar de stemmen van ongevaccineerde Amerikanen die in ziekenhuisbedden liggen, hun laatste adem nemen en zeggen: ‘Was ik maar gevaccineerd.’ Het is een tragedie. Laat het alsjeblieft niet de jouwe worden.”

Verplicht voor ambtenaren, zorg en grote bedrijven

Biden verplicht alle 4 miljoen federale ambtenaren om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Deze maatregel zal ook gelden voor werknemers van onderaannemers in dienst van de staat. Ambtenaren krijgen 75 dagen om zich te laten inenten. Wie dat niet doet, zal op het matje geroepen worden en een ‘disciplinaire sanctie’ krijgen. Wie dan alsnog weigert geprikt te worden, kan ontslagen worden. Ondanks de verregaande implicaties van deze maatregel, lieten de ambtenarenvakbonden al weten de vaccinatieverplichting te aanvaarden.

Luister naar de stemmen van ongevaccineerde Amerikanen die in ziekenhuisbedden liggen, hun laatste adem nemen Joe Biden

Ook voor werknemers in de zorg komt er een vaccinatieverplichting. Dat geldt voor de meer dan 17 miljoen gezondheidswerkers die in een instelling werken die actief is via de Amerikaanse gezondheisstelsels Medicare en Medicaid, waarover Biden federale bevoegdheid heeft.

Daarnaast worden bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om hun personeel te laten vaccineren. Als ze dat niet doen, moeten ze die wekelijks testen, maar dat lijkt financieel en logistiek voor (grote) bedrijven onhaalbaar. Deze maatregel treft meer dan 80 miljoen werknemers. Er wordt ook gewerkt aan een verplichting voor bedrijven om hun werknemers betaald vrijaf te geven voor een vaccinatie.

“Vandaag zullen de vaccinatie-vereisten in mijn plan in totaal ongeveer 100 miljoen Amerikanen treffen, twee derde van alle werkenden”, zei Biden. “En voor andere sectoren doe ik deze oproep: wie grote entertainmentplekken uitbaat, van sportstadions tot concertzalen en bioscopen, eis alsjeblieft dat mensen gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen laten zien als voorwaarde om binnen te mogen.”

Andere maatregelen: “Toon wat respect!”

Naast de verplichte vaccinaties kondigde Biden nog andere ingrepen aan in zijn strijd tegen het coronavirus, op vijf vlakken: gevaccineerden verder beschermen, scholen veilig openhouden, testen opdrijven en mondmaskers verplichten, het economisch herstel beschermen, en de zorg voor Covid-19-patiënten verbeteren.

“Voor de overgrote meerderheid van jullie die gevaccineerd zijn: ik begrijp jullie kwaadheid over diegenen die dat niet zijn”, zei Biden. Om de gevaccineerden nog beter te beschermen, wordt daarom alles in gereedheid gebracht om de “booster shots”, de derde dosissen van coronavaccins, snel te kunnen toedienen eens die goedgekeurd zijn door de FDA. Zo’n boostervaccin wordt gratis en makkelijk verkrijgbaar.

Als gouverneurs ons niet willen helpen, zal ik mijn macht als president gebruiken om ze uit de weg te halen Joe Biden

Om kinderen veilig naar school te laten gaan, kunnen zij die al in aanmerking komen – de twaalfplussers – het best gevaccineerd worden, verklaarde de president. “Dat is het veiligste. Ze worden gevaccineerd voor veel dingen.” Biden steunt ook het onderzoek naar de goedkeuring van vaccinatie voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Intussen kunnen zij beschermd worden door iedereen rond hen. “Vandaag is ongeveer 90 procent van het schoolpersoneel en de leraren gevaccineerd. We moeten dat naar 100 procent krijgen.” In scholen die onder federale bevoegdheid vallen, wordt vaccinatie daarom verplicht voor medewerkers. Het gaat om bijna 300.000 personen. Daarnaast roept Biden de staten, die voor de meeste scholen bevoegd zijn, op ook zo’n verplichting in te voeren.

De Amerikaanse president onderzoekt daarnaast de verboden die sommige staten invoerden op het verplichten van mondmaskers in scholen en maakt geld vrij om scholen te compenseren als hun staten subsidies verminderen omdat ze coronamaatregelen hanteren. “Over pesten op school gesproken”, aldus Biden. “Maar als deze gouverneurs ons niet willen helpen de pandemie te verslaan, zal ik mijn macht als president gebruiken om ze uit de weg te halen.”

© AFP

Om meer mensen te laten testen, zal Biden bedrijven stimuleren sneltests te produceren en verspreiden. Hij zal er onder meer voor 2 miljard dollar aankopen, en werkt samen met grote winkels als Walmart en Amazon om er daar vanaf volgende week goedkoop aan te bieden. Het aantal plaatsen waar mensen gratis getest kunnen worden, zal ook uitgebreid worden.

Als je de regels overtreedt, wees dan bereid om te betalen Joe Biden

De verplichting van mondmaskers in onder meer langeafstandstreinen en vliegtuigen wordt verlengd tot januari, en boetes voor wie een masker weigert te dragen worden verdubbeld. “Als je de regels overtreedt, wees dan bereid om te betalen”, zei Biden. “En trouwens: toon wat respect. De woede die je op televisie ziet tegenover stewardessen en anderen die hun werk doen is verkeerd. Het is lelijk.”

Biden kondigde ook extra financiële steunmaatregelen aan voor kleine bedrijven die getroffen zijn door de pandemie. Het economische herstel en de vooruitgang die gemaakt is “kunnen we niet ongedaan laten maken door ongevaccineerden”.

Tot slot zullen ziekenhuizen die gebukt gaan onder hoge aantallen coronapatiënten nog meer gesteund worden, onder meer met dubbel zoveel artsenteams van Defensie, en zullen ze 50 procent meer antilichaambehandelingen krijgen. “We vergroten de beschikbaarheid van nieuwe medicijnen, aanbevolen door echte dokters, geen aanhangers van samenzweringstheorieën”, aldus de Amerikaanse president.

“God zegene je en laat je vaccineren!”

“We bevinden ons nog steeds op een kritiek moment, een kritieke tijd”, besloot Joe Biden. “We hebben de middelen, nu moeten we de klus afwerken met waarheid, wetenschap,vertrouwen, en samen als één natie. Kijk, wij zijn de Verenigde Staten van Amerika. Er is niets, niet één iets, wat we niet kunnen doen als we het samen doen. Dus laten we samenblijven. God zegene jullie allen, en iedereen die blijft dienen in de frontlinie van deze pandemie, en moge God onze troepen beschermen. Laat je vaccineren.”