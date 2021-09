Tien jaar geleden stonden Berdan (18) en Kadir (22) uit Maasmechelen, toen 9 en 13 jaar, als stoere breakdansers op het podium van ‘Belgium‘s Got Talent’ (VTM). De jury vond hen toen te jong om door te gaan en dus ondernemen ze vanavond een nieuwe poging. “Er ligt al een act klaar voor als we in de finale zouden zitten.”