Geen WK, wel operatie voor Tom Dumoulin na zwaar ongeval op training: “Vreselijk balen”

Dumoulin was in de Ardennen zijn eigen ‘Tour de Dumoulin’, een evenement dat op 3 oktober op de agenda staat, aan het verkennen toen het noodlot toesloeg. Hij werd geschept door een afslaande auto, waarna hij via de motorkap op het wegdek belandde.

“Het is vreselijk balen”, aldus de ploegmakker van Wout van Aert. “Mijn seizoen is klaar. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. Ook tijdens de training vandaag voelde ik me echt heel sterk. Ik had wel veel vertrouwen dat ik nog een hele sterke maand kon rijden.”

Dumoulin was een van de favorieten voor het WK op de weg en zeker het WK tijdrijden, later deze maand in ons land. Daarna zou hij nog een Italiaans programma afwerken met onder meer de Ronde van Lombardije.

“Ik keek daar heel erg naar uit. Dat zijn wedstrijden die me heel goed liggen, maar het zal helaas niet meer voor dit jaar zijn”, klinkt het.