Onweer slaat toe in Vlaanderen: dak van Action stort in, centrum Halle vierde keer deze zomer onder water

Door het onweer en de overvloedige regenval die enkele plaatsen in Vlaanderen donderdagavond troffen, stortte het dak van de Action aan de Astridlaan in Geraardsbergen in. Als bij wonder raakte niemand gewond. Ook elders in Geraardsbergen was er heel wat overlast en stonden straten blank. Het stadscentrum van Halle stond al voor de vierde keer deze zomer onder water.

Het was rond 18 uur dat de stortbui over Geraardsbergen trok en het dak van de Action overbelastte. Op dat moment hadden de laatste klanten de winkel verlaten, maar er was nog personeel aanwezig. Zij hoorden de dakconstructie kraken en maakten zich snel via de nooduitgang uit de voeten.

Een ramp werd zo nipt vermeden, want even later stortte een deel van het dak effectief in. Het water stroomde de winkel binnen, die in geen tijd blank stond. De brandweer kwam ter plaatse om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. De elektriciteit werd uitgeschakeld en het dak werd gestut. Burgemeester Guido De Padt kwam ter plaatse om poolshoogte te nemen. Omdat de opruimwerken een tijdje zullen duren, zal de winkel al zeker vrijdag dicht blijven.

(Lees verder onder de foto’s)

Het nog aanwezige personeel van het Action-filiaal kon zich via de nooduitgang uit de voeten maken — © rr

© rr

De brandweer had ook de handen vol met verschillende straten die blank stonden. Dat was onder meer het geval in het centrum van Geraardsbergen, de Marktweg, de Astridlaan, de Groteweg en de Hazelstraat. Op de hoek van de Kattestraat en de Meersstraat werden waterdeksels weggeduwd en onder de spoorwegtunnel aan de Zonnebloemstraat stond een grote plas water.

Ook elders in Vlaanderen waren er problemen door het onweer. Zo viel in het Pajottenland - Dilbeek, Ternat… - heel veel regen. Ook Halle werd zwaar getroffen. Het kruispunt van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt liep daar even na 19 uur voor de vierde keer deze zomer onder water.

Op tien minuten tijd viel er op sommige plaatsen in Halle 19 liter water uit de lucht. Dat was voldoende voor een nieuwe overstroming in hartje Halle, waar de kracht van het water opnieuw de rioolputjes omhoog stuwde met alle gevolgen vandien. Hetzelfde gebeurde al op 5 en 15 juli en op 21 augustus. Het water trok opnieuw zelf weg maar de brandweer kwam ter plaatse om de straten schoon te maken. “Het wordt een reflex: telkens het begint te regenen, snellen we naar hier in de hoop erger te voorkomen. Dit is echt ellendig, ook al houden waterschotten wel water tegen. Maar nu mag er wel eens een oplossing uit de bus komen”, reageren enkele handelaars.

© Ingrid Depraetere

Ook in Henegouwen

Ook in het Waalse Henegouwen had de brandweer de handen vol. In Aat en Lessen moest de brandweer al een zestigtal keer moest tussenkomen voor ondergelopen kelders en straten. Er vielen geen gewonden. Intussen is de regen gestopt, maar is de brandweer nog volop bezig.