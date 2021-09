Bezorgde Jürgen Klopp kan op beide oren slapen: Virgil van Dijk is na lichte enkelblessure fit genoeg om te spelen

Virgil van Dijk is fit genoeg om in het weekend met Liverpool in de Premier League tegen Leeds te spelen. Volgens trainer Jürgen Klopp heeft de verdediger geen last meer van een lichte enkelblessure, die hij dinsdag in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Turkije opliep.

“Het gebeurde vlak voor tijd en je kunt je voorstellen dat we even schrokken”, zei Klopp over de speler die wegens knieletsel bijna een jaar langs de lijn stond. “Virgil belde me na dat duel vanuit de bus en zei dat het goed ging. Ik heb toen gevraagd of hij even een video kon sturen waarop hij zonder problemen kon lopen. Ik wilde 200 procent zeker zijn.”