Van een statement gesproken: West Brom legt fan levenslang stadionverbod op na racisme

De “supporter” in kwestie, een 50-jarige man, plaatste na de Premier League-wedstrijd tegen Manchester City van eerder dit jaar een grove beledigende boodschap op sociale media. Op 26 januari werd de man dan ook geschorst na het incident. Het gaat bovendien niet zomaar om een schorsing, maar om een levenslang stadionverbod.

“De club is verheugd over het vonnis”, laat een woordvoerder van West Brom weten. “West Bromwich Albion heet een trotste geschiedenis in het bestrijden van alle vormen van discriminatie en onze boodschap aan de supporters is duidelijk. Racisme is volstrekt onaanvaardbaar en zal door de club niet getolereerd worden. We zullen blijven samenwerken met de politie om ervoor te zorgen dat alle gevallen van racisme gemeld worden en leiden tot een levenslang stadionverbod.”