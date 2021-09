Sophie kon haar man Werner die in hartje New York werkte niet bereiken, Het Belang van Limburg wél. — © RR

Lommel/Wellen

20 jaar geleden is het, de aanslagen van 9/11. Zowel Lommelaar Werner Huygen (57), die in New York werkte, als Wellenaar Benny Polleunis (50), die er op huwelijksreis was, zagen de Twin Towers met eigen ogen in elkaar storten. “Dat blijft op mijn netvlies gebrand”, zegt Werner.