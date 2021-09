Laatste kans om klasfoto voor bijlage ‘Eerste Klasje’ in te sturen

De deadline om een klasfoto in te sturen voor de bewaarbijlage Eerste Klasje, is in zicht. “Het Belang van Limburg wil er zijn op alle belangrijke momenten van onze lezers: zoals de grote stap die kleuters naar het eerste leerjaar zetten”, zegt coördinator Soetkin Thoelen. “Op 22 september verschijnen alle eerste klasjes van Limburg in een leuke bijlage, die ze kunnen bewaren voor later. Zo verschenen vorig jaar 614 klasjes in de bijlage. De foto’s komen ook online, en er is een wedstrijd aan gekoppeld. De klas met de meeste stemmen wint een klasuitstap naar de Efteling. Eind augustus hebben we een mail naar de scholen gestuurd, met een persoonlijke link om de foto van hun eerste klasje in te sturen. Toch hebben we nog niet alle scholen kunnen bereiken. Daarom doen we een warme oproep aan die scholen, om nog een foto in te sturen.”(hdb)

Scholen die nog geen mail ontvangen hebben, kunnen contact opnemen via eersteklasje@hbvl.be of 011/87.88.15