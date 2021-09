Niels Albert opnieuw te vinden in veldritwereld: gewezen wereldkampioen maakt debuut als co-commentator

Het wielerseizoen is met het EK en het komende WK nog volop bezig, maar aanstaand weekend wordt ook het veldritseizoen afgetrapt. Zaterdag staat er met de Ethias Cross in Lokeren immers de eerste veldrit van het seizoen op het menu. Naast een aantal beloften die de overstap maken naar de profs, valt er ook in de commentaarcabine een nieuwe naam te bespeuren. Niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen Niels Albert maakt zijn debuut als co-commentator.

Albert, die zijn carrière in 2014 abrupt beëindigd zag door hartritmestoornissen, maakt zaterdag zijn debuut als co-commentator bij VTM. “Ik was in het verleden al een paar keer analist, maar als co-commentator start ik zonder ervaring”, lacht de intussen 35-jarige Albert. “Maar angst is een slechte raadgever. Als ik mijn gezond verstand gebruik en mezelf blijf, komt dat wel goed. Ik ben wel van plan objectief en correct te blijven. Ik denk dat dat ook is wat de kijker van een co-commentator verlangt.”

Albert verwacht in de Lokerse mannenwedstrijd een duel tussen de teams van Jurgen Mettepenningen en Sven Nys, zijn vroegere concurrent. “Een beetje vergelijkbaar met de wedstrijden van vorig jaar, toen van Aert, van der Poel en Pidcock nog aan hun wegcampagne bezig waren. Eli Iserbyt is overigens mijn absolute topfavoriet. Dat draaien en keren ligt hem het beste, terwijl bijvoorbeeld Toon Aerts en Laurens Sweeck het toch iets meer moet hebben van de power.”

De ex-veldrijder uit Tremelo geeft ook aan hoe opgetogen hij is dat ook de fans opnieuw naar het veldrijden mogen afzakken. “Dit is voor alle partijen een goede zaak”, vindt hij. “Organisatoren hebben opnieuw wat meer inkomsten en ik weet dat ook de renners dat publiek hard gemist hebben.”