Vrouw met dementie getackeld door agenten: 3 miljoen dollar schadevergoeding

In de Verenigde Staten ontstond in april heel wat ophef toen bovenstaande beelden, die al in juni 2020 gemaakt werden, uitlekten. Karen Garner (73) lijdt een dementie en vergat haar boodschappen - ter waarde van dertien dollar - te betalen. De bejaarde werd gearresteerd en werd zo hard aangepakt door agenten Austin Hopp en Daria Jalali, dat haar arm brak. Achteraf lachte Hopp hartelijk met de beelden van de arrestatie, terwijl Jalali toekeek. De politiemannen worden nu aangeklaagd voor de gewelddadige arrestatie en Garner krijgt een schadevergoeding van drie miljoen euro.