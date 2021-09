Volgens vakbondssecretaris Jeroen Vleugels is het niet duidelijk of het personeel het werk vrijdag zal hervatten. — © Chris Nelis

Houthalen-Helchteren

Werknemers van het afvalverwerkend bedrijf Renewi in Houthalen-Helchteren hebben donderdagochtend het werk neergelegd. De reden: in een van de vrachtwagencabines werd een camera geïnstalleerd zonder dat het personeel daarvan op de hoogte was. Door de staking werd in zeven gemeenten geen afval opgehaald.