“Zwoele vrijdag met kans op buien maar meestal droog”

In de loop van de dag zullen er ook een aantal mooie opklaringen verschijnen. Naarmate de namiddag vordert neemt echter de kans op onweerachtige buien toe. De kans is groot dat het niet overal in Limburg nat wordt maar op sommige plaatsen kan zo’n lokale bui veel neerslag in korte tijd achterlaten.

Het wordt maximaal 22 a 23°C en vanwege de hoge luchtvochtigheid voelt het vrij zwoel aan.

‘s Avonds is er vooral over het oosten eerst nog kans op een bui maar vanuit het westen wordt het overal droog.

De nacht naar zaterdag verloopt dan ook droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur valt terug naar 14 a 15°C.

