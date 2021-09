Lone Meertens ruilt in Italië het shirt van de Lotto Soudal Ladies in voor dat van de nationale ploeg. — © luc daelemans

Zaterdagnamiddag weten we wie Annemiek Van Vleuten opvolgt als Europees kampioene bij de dames. Het absolute speerpunt van de Belgische ploeg in Trento is Lotte Kopecky. Bij het achttal dat de Belgische kampioene naar goud moet loodsen hoort ook Lone Meertens. “Alles staat in het teken van Lotte”, zegt de 23-jarige Bilzerse.