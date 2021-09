Sébastien Ogier wint openingsrit Rally van Griekenland, Thierry Neuville zet vierde tijd neer

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) heeft donderdagavond de snelste tijd neergezet in de openingsrit van de rally van Griekenland. De Fransman was zes tienden van een seconde sneller dan zijn teamgenoot Elfyn Evans. Kalle Rovanperä maakte het Toyota-feest compleet door de derde tijd te rijden. De jonge Fin was 0.8 trager dan Ogier. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) reed de vierde tijd op 0.9 van de leider.

De openingsrit van de rally van Griekenland heeft helemaal niets van doen met wat de rijders vanaf vrijdag te verwerken zullen krijgen: een rit van nauwelijks een kilometer over een onverhard parcours. Een verplicht nummer om sponsors en publiek te plezieren. Ogier triomfeerde en ging daarbij zijn teamgenoten Evans en Rovanperä vooraf.

© ISOPIX

Thierry Neuville reed de vierde tijd op 0.9 van de WK-leider. “Ik heb genoten van deze rit, er waren veel toeschouwers op af gekomen. Het is goed dat de fans terug zijn”, zei Neuville aan de finish van de openingsrit. “In aanloop naar deze rally zijn we met verschillende omstandigheden geconfronteerd. Het wordt een lange rally voor mens en machine. Ik weet echt niet waar de sleutel voor deze rally ligt. Wat ik wel weet, is dat we zuiver zullen moeten rijden om lekke banden te vermijden. Ik ben goed voorbereid en kijk uit naar de strijd met de andere rijders.”

Bijzonder is dat de rijders donderdag al een bandenkeuze moesten maken voor de ritten van vrijdag. Thierry Neuville komt met vier harde en twee zachte banden aan de start. Op vrijdag worden er vijf ritten gereden, waarvan alleen de openingsrit twee keer gereden wordt. Alle andere ritten worden slechts één keer gereden, waardoor de eerste rijders in het nadeel zijn en het parcours moeten schoonvegen.