Voormalig Bayern-speler Jérôme Boateng wordt veroordeeld voor huiselijk geweld en moet ex 1,8 miljoen euro betalen

Vorige week werd hij bij Olympique Lyon nog aangekondigd als nieuwe ploegmaat van Jason Denayer, maar nu komt Jérôme Boateng minder goed in het nieuws. Volgens het Duitse Bild moet de voormalige verdediger van Bayern 1,8 miljoen euro schadevergoeding betalen aan zijn ex. Dat besliste donderdag het gerecht in München, waar Boateng zich moest presenteren.

De feiten dateren van 2018. In dat jaar zou Boateng zijn vriendin in de Caraïben geslagen hebben op vakantie. Hij zou haar bovendien in het hoofd gebeten hebben en vervolgens op de grond gegooid hebben. Volgens de aanklager zou de Duitser ook een koeltas gevuld met drank naar haar gegooid hebben.

In 2018 klaagde zijn ex-vrouw, tevens moeder van zijn tienjarige tweelingdochters, Boateng dan ook aan voor opzettelijk lichamelijk letsel. De 33-jarige voetballer ontkende de feiten altijd en verscheen donderdag dan ook ontspannen in de rechtszaal. Donderdagmiddag gaf hij zijn versie van de feiten: volgens Boateng werd zijn ex-vriendin zelf agressief tegen hem en sneed ze hem tijdens een ruzie in zijn lip.

Maar donderdag was de rechter onverbiddelijk voor Boateng. De oud-international krijgt een boete van in totaal 1,8 miljoen euro voor opzettelijk lichamelijk letsel en belediging. Het gaat om zestig dagstraffen van elk 30.000 euro. Oorspronkelijk had de openbare aanklager anderhalf jaar voorwaardelijk geëist, maar zover komt het dus niet voor de nieuwbakken verdediger van Lyon.

