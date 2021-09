Frank Vandenbroucke: “Mensen die zich niet laten vaccineren, mag je absoluut vrijheden ontzeggen”

“Er is niets mis mee om iemand die zich niet wil laten vaccineren wat vrijheden te ontzeggen”: dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag gezegd in Terzake. Een algemene vaccinatieverplichting noemt hij opnieuw niet haalbaar.

Vandenbroucke kreeg donderdag in Terzake een reportage te zien van Der spiegel, waarin een vaccinweigeraar te zien was die besmet geraakt was met het coronavirus en met een dubbele Covid-longontsteking in het ziekenhuis lag. Dat bracht hem niet van zijn idee af: hij bleef aanmoedigen dat mensen betogen tegen de maatregelen.

“Buitengewoon ergerlijk vind ik dit”, zei de minister van Volksgezondheid. “En dat voor een professor economie. Die ligt daar goed in het ziekenhuis omdat een heel team voor hem in de weer is. Terwijl dit allemaal vermeden had kunnen worden als hij zich gevaccineerd had.”

Geen verplichting

Toch sprak Vandenbroucke zich opnieuw uit tegen een algemene vaccinatieverplichting. “Dat is een debat dat ons niet vooruit helpt. Het is een mooi principe, maar wat gaan we doen met mensen die het niet doen? Gaan we die in de gevangenis stoppen? Gaan we die verdoven en het toch inspuiten? Dat kan niet, en is dus niet haalbaar.”

Wat wel haalbaar is volgens Vandenbroucke, is “mensen die zich niet laten vaccineren vrijheden ontzeggen”. “Dat mag je absoluut doen. Als je je niet laat vaccineren, moet je je maar elke dag laten testen als je op café wil gaan. En dat gaat binnenkort veel geld beginnen kosten. Wie zich niet laat vaccineren, mag je beperkingen opleggen ter bescherming van de rest van de bevolking die zich wel laat vaccineren. Ik vind overigens dat men dat in Brussel dringend moet gaan doen, ook in cafés. De voorbije weken en maanden heb ik achter de schermen heel veel werk verzet om dat mogelijk te maken dat men dat nu in Brussel doet. Het is heel belangrijk.”

Het draait rond solidariteit, zegt Vandenbroucke. “Verplichten is niet realistisch, dus we moeten mensen overtuigen. En dat is niet eenvoudig. Dat bewees het poliovaccin destijds ook: dat heeft van 1958 tot 1967 geduurd voor ze dat kunnen verplichten hebben. En dat is een vreselijke ziekte, hoor. Ook hier moeten we het blijven proberen.”

