Moeder kan peuter snel wegtrekken wanneer droogkast vuur vat: “Kleren die er niet mochten inzitten”

Een moeder beleefde een nachtmerrie in een Thais wassalon toen een droogkast in brand vloog, terwijl haar peuter ernaar stond te kijken. De vrouw kon het kind snel wegtrekken, terwijl andere klanten ten strijde trokken met brandblussers. De vlammen waren gedoofd toen de brandweer arriveerde en de schade viel goed mee, ondanks het inferno. “De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door oude kleren, die niet in de droogkast mochten”, aldus de manager die mensen aanraadt om de labels in kledij goed te lezen. Er wordt ook gezocht of de oorzaak van de brand bij de machine moet worden gezocht.