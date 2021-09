David Goffin blijft in het sukkelstraatje en komt dit jaar niet meer in actie: “Ik neem nu de tijd om mijn lichaam te laten herstellen”

David Goffin komt dit jaar niet meer in actie. De Luikenaar, die vorige week al in de eerste ronde van de US Open werd uitgeschakeld, geeft aan te veel last te hebben van zijn knie, een blessure die al enige tijd aansleept. Hij wil nu in de maanden die volgen volledig herstellen om volgend jaar sterker terug te komen.

“Het is een zwaar jaar geweest met heel wat blessures”, zegt Goffin in een filmpje op zijn Instagram-account. “Mijn knie speelt me nu al heel lang parten. Daarom nam ik de beslissing om dit jaar geen toernooien meer te spelen. Ik neem nu de tijd om mijn lichaam helemaal te laten herstellen. Ik heb het nodig, mijn lichaam heeft het nodig. Deze vier maanden zullen nodig zijn om in 2022 sterker terug te komen.”

Normaal zou Goffin eind oktober nog in actie komen op de European Open in Antwerpen, maar dat evenement verdwijnt dus uit zijn agenda. “Ik verontschuldig me bij de toernooidirecteur en de fans. Ik zal volgend jaar met meer energie en een sterker lichaam terugkomen.”

David Goffin heeft er, onder meer vanwege blessureleed, een tegenvallend 2021 opzitten. Hij won geen enkele wedstrijd op een grandslamtoernooi (voor Wimbledon moest hij geblesseerd afzeggen). Begin dit jaar was Goffin nog 15de op de ATP-ranking, inmiddels is hij weggezakt naar de 30ste stek.