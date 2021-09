Een bromfietser liep woensdag om 18 uur lichte verwondingen op bij een aanrijding met een auto op de Kempische Steenweg in Hasselt.

Nog in Hasselt kwam het eveneens op woensdag tot een botsing tussen een fietser en motorrijder. Het ongeval gebeurde om 15.15 uur in de Putvennestraat. Willy T. (81) uit Hasselt was lichtgewond. ppn