Het lerarenlokaal loopt leeg: ‘Respect is verdwenen, andere beroepen zijn gewoon aantrekkelijker’

Hasselt

Het lerarenlokaal loopt stilaan leeg. Het lerarentekort is nog steeds nijpend en tegelijkertijd zien de Limburgse lerarenopleidingen het aantal inschrijvingen niet echt stijgen. Tien dagen voor de start van het nieuwe academiejaar, is het aantal statis quo gebleven. Volgens de lerarenopleidingen van de hogescholen PXL en UCLL is het beroep van leerkracht niet meer aantrekkelijk, omdat het respect verdwenen is én andere beroepen zijn veel aantrekkelijker.