Thomas Vints: 'Vroeger reed men in een boog om Beringen Mijn heen, nu is het een toeristische hotspot'.

Beringen

“Vroeger reed men in een boog om Beringen-Mijn heen, nu is het een toeristische hotspot.” Dat zegt de Beringse burgemeester Thomas Vints. Na 10 jaar investeringen van LRM is Be-MINE uitgegroeid tot de groeimotor voor het lokale toerisme.