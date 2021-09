Zoon mummificeert overleden moeder (89) om uitkering te blijven ontvangen in Oostenrijk

In Tirol heeft de Oostenrijkse politie het lichaam van een 89-jarige vrouw ontdekt, die een jaar geleden overleed en in de kelder gemummificeerd werd door haar zoon, omdat hij haar sociale uitkering wilde blijven ontvangen. Dat heeft de Oostenrijkse politie donderdag bekendgemaakt.

“Uit onderzoek bleek dat de 89-jarige vrouw in juni 2020 overleden was en dat de 66-jarige man haar lichaam bewaard had om een uitkering te kunnen blijven ontvangen”, legden de ordediensten uit in een verklaring. De verdachte, die met haar in de buurt van Innsbruck woonde, bekende tijdens zijn hechtenis dat hij haar lichaam had ingevroren om geurtjes te vermijden en haar lichaamssappen had opgevangen met verbanden. “Daarna bedekte hij zijn moeder met kattenbakvulling en uiteindelijk mummificeerde het lichaam”, vertelde Helmut Gufler, het hoofd van de politie-eenheid die fraude met sociale uitkering onderzoekt, aan de Oostenrijkse openbare omroep ORF.

De man had zijn broer verteld dat hun moeder, die leed aan dementie en niet adequaat werd verzorgd, in het ziekenhuis was opgenomen. Aangezien de vrouw haar uitkering via een maandelijkse postwissel ontving, had een nieuwe postbode gevraagd om de begunstigde te zien. De postbode deed aangifte toen haar zoon dat weigerde. Het lichaam werd zaterdag ontdekt. De man wordt socialezekerheidsfraude en het verbergen van een lijk ten laste gelegd.