Bondscoach Sven Vanthourenhout spreekt van een “stevige opsteker” voor Evenepoel: “Hadden vooraf getekend voor een medaille”

Bondscoach Sven Vanthourenhout toonde zich een tevreden man met de bronzen medaille van Remco Evenepoel in de tijdrit op het EK wielrennen in het Italiaanse Trento. “Dit is een knap resultaat en een opsteker voor Remco.”

“Als we kijken naar het sterke deelnemersveld, de aard van het parcours, de koersomstandigheden, alles bij elkaar eigenlijk, dan moeten we heel tevreden zijn met dit brons. Je hoopt en je droomt altijd, zeker in het geval van Remco, hij is nu eenmaal een winnaarstype. Maar wij hadden vooraf getekend voor een medaille en het is brons. Daar zijn we heel tevreden mee. Dit was vandaag het hoogst haalbare”, zei Vanthourenhout.

“Remco rijdt een quasi perfecte tijdrit. Zijn eerste gedeelte was heel sterk, in het tweede gedeelte kan hij die lijn niet doortrekken. Misschien is hij wat te overmoedig gestart. Maar goed, op dit parcours moet je meteen mee zijn met de sterkste jongens en al aan het eerste meetpunt een goede tijd neerzetten. Doe je dat niet, dan doe je niet mee voor de medailles. Hij zette een uitstekende tijd neer en daarna is het buigen of barsten. Hij kreeg het in de tweede helft wat lastiger en haalde niet hetzelfde rendement, maar over de hele lijn was het een sterke tijdrit.”

Ambitie voor zondag

“Dit parcours was op maat van Ganna en Küng”, vervolgde de bondscoach. “Zij hebben hier een voordeel ten opzichte van Remco. Hij is een lichtgewicht. Dat kan je gewoon niet negeren op dit parcours. Dat scheelt gigantisch veel. Hij deed vandaag mee voor de winst en dat is een fantastische prestatie.”

“Dit is goed, dit is een opsteker voor Remco richting de wegrit van zondag en richting het WK tijdrijden. Hij had deze prestatie vandaag niet nodig om een goede wegrit te rijden of om de wegrit anders te benaderen, maar dit is nog eens de bevestiging dat hij in goeden doen is en dat we ambitieus mogen zijn voor zondag. We starten met een goede, uitgebalanceerde ploeg en we gaan er alles aan doen om met Remco en de andere jongens een goede koers te rijden. We gaan proberen een goed resultaat neer te zetten.”

“Dit was een heel andere Remco dan die van de Olympische Spelen. Hij was anders, zonder daar veel over uit te weiden. Hij ziet er helemaal anders uit, zijn kopje staat anders. Als je kijkt naar zijn gezicht, dan weet je genoeg”, besloot Vanthourenhout.