Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt het nog veel te vroeg om de mondmaskers nu al achterwege te laten. “We weten dat het een nuttige maatregel is. Het is niet goed dat die nu al in vraag wordt gesteld”, zegt de Vlaamse socialist. Hij gaat zo diametraal in tegen de mening van zo goed als alle partijvoorzitters.