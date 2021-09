Macron eert overleden acteur Jean-Paul Belmondo: “Deel van onszelf verloren”

De Franse president Emmanuel Macron heeft een nationaal eerbetoon gebracht aan de Franse acteur Jean-Paul Belmondo, die maandag op 88-jarige leeftijd overleed. Belmondo was een icoon in de Franse filmwereld en speelde in tachtig films, maar ook in tv-series en theatervoorstellingen. Na zijn overlijden kwamen uit alle uithoeken van Frankrijk blijken van medeleven.

Bij het Hôtel des Invalides in Parijs kwamen duizend mensen, onder wie politici, bekende sporters en andere Franse beroemdheden, bijeen om Belmondo te eren. Buiten waren schermen geplaatst waarop de hommage met uitgebreid muzikaal eerbetoon ook te zien was.

Belmondo werd beschouwd als familie, zei Macron over de “geniale improvisator”. “We hielden van Belmondo omdat hij op ons leek”, aldus de president die de filmster prees om zijn tederheid en elegantie. “Jou verliezen is een deel van onszelf verliezen.”

Laatste eer

Belmondo lag donderdag opgebaard, terwijl duizenden Fransen hem de laatste eer bewezen. De laatste keer dat iemand in Frankrijk op deze manier werd geëerd, was toen de voormalige president Jacques Chirac overleed in 2019. Belmondo wordt vrijdag nog herdacht in de kerk Saint-Germain-des-Prés in Parijs. Daarna volgt de uitvaart in het bijzijn van een kleine groep nabestaanden.

De filmster, in Frankrijk ook bekend onder de koosnaam ‘Bebel’, kreeg grote bekendheid sinds eind jaren 50, toen de filmstroming nouvelle vague opkwam. Belmondo werd ook vaak ‘De Magnifieke’ genoemd, naar zijn rol in de satirische serie ‘Le Magnifique’. “Hij zal altijd De Magnifieke zijn”, twitterde Macron maandag. “Adieu Bebel. Vive La France”, besloot hij zijn toespraak.