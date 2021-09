Een van de architectonisch meest opvallende en grootste kerken van België is de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik. Ze staat al twintig jaar op de lijst van Unesco Werelderfgoed en ze werd 850 jaar geleden ingewijd. Die dubbele verjaardag is de aanleiding voor een reeks activiteiten en tentoonstellingen in september.