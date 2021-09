Koning Filip onder de indruk van staprobot bij bezoek aan To Walk Again

Koning Filip heeft donderdagnamiddag REVAlution bezocht, het postrevalidatiecentrum van To Walk Again in het AZ Herentals. To Walk Again is de stichting van ex-triatleet Marc Herremans. De stichting heeft als doel mensen met een fysieke beperking via sport en beweging maximaal te laten genieten van hun eigen kunnen.

Op de zesde verdieping van het ziekenhuis van Herentals stapte de koning REVAlution binnen, het in 2017 geopende postrevalidatiecentrum. Na een werkvergadering was het eerste wat de koning te zien kreeg de zogenoemde ZeroG. Dat is een harnas en als je erin wandelt neemt dat de zwaartekracht op het lichaam gedeeltelijk weg. Zo kunnen revalidanten zich meer focussen op de stappen die ze zetten.

Daarna ging de koning kijken hoe een patiënt aan de slag was met de Gloreha, een hoogtechnologisch revalidatietoestel waarmee de functionaliteit van de hand getraind kan worden. Even was er tijd voor een partijtje tafeltennis tussen de koning en een revalidant in een rolstoel.

Spectaculaire robot

Thomas Caers, ex-profvoetballer en nieuwe directeur van To Walk Again, zag dat de koning “oprecht begaan” was met het verhaal van de mensen die in REVAlution hard aan hun revalidatie werken. Hij wou ook alles weten over de nieuwe technologieën die ze in Herentals gebruiken, merkte Caers op: “Koning Filip was nog het meest geïnteresseerd in de staprobot, die natuurlijk zeer spectaculair is. Hij stelde er zeer gerichte vragen over: ‘Waar gaat dat op termijn naartoe? Hoe gaan mensen onafhankelijker kunnen stappen? Wordt dat functioneler?’. Het intrigeerde hem echt.”

Het was in zo’n staprobot dat Jurgen Vercammen op het einde van het bezoek met de koning naast zich voor het oog van de camera’s het ziekenhuis uit wandelde. Jurgen Vercammen is een ex-militair die tijdens een missie in Kosovo in 2003 verlamd raakte. Donderdagnamiddag was een speciaal moment voor hem. “In de staprobot is het sowieso altijd gelukzalig”, zo beschrijft Vercammen het gevoel dat hij krijgt, wanneer hij zijn wekelijkse stapsessie doet met de robot. “Rechtstaan, die kniebeweging weer kunnen doen, je krijgt echt weer het gevoel dat je opnieuw aan het wandelen bent. Nu was het een hele eer voor mij om de koning te ontmoeten. We hebben wat kunnen keuvelen. Ik vroeg hem of ik ook eens in het koninklijk paleis zou mogen stappen, maar daar kreeg ik geen antwoord op.”

Bij To Walk Again zijn ze blij met het bezoek van de koning en de aandacht voor de werking. Die werking heeft financiële steun nodig, legt directeur Caers uit: “We leven van fundraising, van de goodwill van bedrijven, schenkers, evenementen, maar de lockdown heeft echt ingehakt op ons budget. Op een bepaald moment kwamen we 300.000 euro te kort. Daar hebben we nu al iets kunnen van afdoen. We zien dan ook licht aan het einde van de tunnel en het bezoek van de koning geeft ons nu een enorme stimulans om nog meer inspanningen te doen om mensen die minder geluk hebben dan wij kansen te bieden.”