Wout van Aert ontsnapt twee weken voor WK aan valpartij: “Kon net op tijd in de remmen knijpen”

Twee weken voor het WK wielrennen in eigen land is Wout van Aert in de vijfde etappe van de Tour of Britain ontsnapt aan een valpartij. In de laatste bocht van die rit kwamen er een handvol renners ten val. Van Aert kon de gevallen renners gelukkig ontwijken, maar werd wel opgehouden en kon zo niet meesprinten voor de zege. Maar dat was achteraf het minste van zijn zorgen.

LEES OOK. Ethan Hayter wint massasprint in Tour of Britain, Wout van Aert leider af na valpartij

“Ik ben vooral blij dat ik zelf geen fysieke schade heb opgelopen”, aldus Van Aert, die ook zijn leiderstrui verliest. “Ik zat voor mijn gevoel goed geplaatst in de laatste kilometer. Ik koos het wiel van Mark Cavendish. Het was wringen geblazen.”

“Het wegdek was nat en dat zorgde er mede voor dat enkele renners onderuit gingen. Ik kon nog net op tijd in de remmen knijpen en ervoor zorgen dat ik zelf niet viel. Helaas verdwenen de sprintkansen na dit voorval direct als sneeuw voor de zon. De doelstelling voor vandaag was om de trui te verdedigen. Maar het allerbelangrijkste blijft om onnodige risico’s te vermijden. Met het oog op wat nog komen gaat, ben ik blij dat ik heelhuids aan de finish ben gekomen.”

© ISOPIX

Vooral opluchting

Ook bij ploegleider Jan Boven heerste achteraf vooral opluchting over het feit dat Van Aert niet tegen de grond ging. “Uiteindelijk tellen we onze zegeningen en overheerst de opluchting over het feit dat Wout ongedeerd is. Maar het is natuurlijk nooit leuk om een leiderstrui te verliezen.”

LEES OOK. Wout van Aert dolt met ritwinnaar én nieuwe leider Ethan Hayter: “Zonder die val was jij niet gewonnen”