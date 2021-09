Antwerpenaar in Kroatische cel voor ongeval dat ongeboren baby het leven kostte

Het ongeval vond midden juli al plaats in de buurt van de stad Zadar, een populaire bestemming aan de Kroatische kust. Het nieuws raakte in België pas donderdagochtend bekend toen de advocate van Lahfid E.B. (43) in het hof van beroep uitstel kwam vragen voor haar cliënt. E.B. moest er terechtstaan in een dossier rond de belaging en bedreiging van zijn ex-vriendin, feiten waarvoor hij in december tot drie jaar cel veroordeeld werd. Hij kon niet aanwezig zijn omdat hij al bijna twee maanden in een Kroatische gevangenis zit.

De Deurnenaar, bijgenaamd Micro, zat op zondag 11 juli aan het stuur van een BMW die volgens Kroatische media met hoge snelheid een parkeerplaats opreed in de badplaats Petrcane. Hij reed daarbij een 36-jarige zwangere vrouw aan, zij raakte zwaargewond, haar ongeboren baby kon niet meer gered worden. Nog twee andere mensen, onder wie een tweejarig kind, raakten gewond bij het ongeval. Zij zaten in een geparkeerde auto.

Politiewagen beschadigd

“Er is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Belg gestart wegens het veroorzaken van een ongeval met dodelijke gevolgen”, zegt de politie van Zadar in een persbericht. “Na het ongeval is de verdachte overgebracht naar het politiekantoor, daarbij heeft hij het dienstvoertuig beschadigd.”

De zaak waarin E.B. donderdag voor het hof van beroep moest verschijnen is uitgesteld naar december. Het parket-generaal zal in de tussentijd bij de verbindingsofficier de nodige informatie opvragen over de feiten waarvoor de Deurnenaar in de Kroatische gevangenis belandde.

E.B. werd in januari van dit jaar door de correctionele rechtbank in Antwerpen ook al tot vier jaar cel veroordeeld voor zijn rol in een home invasion in Schoten.