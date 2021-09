FIFA moet op zoek naar nieuw gastland: WK voetbal voor clubs gaat dit jaar niet door in Japan

Het WK voetbal voor clubs, met Champions League-winnaar Chelsea, zal in december niet in Japan plaatsvinden. De Japanse voetbalbond (JFA) is vanwege de coronapandemie niet in staat het toernooi te organiseren. Dat maakte de Wereldvoetbalbond (FIFA) donderdag bekend. De FIFA gaat nu op zoek naar een ander gastland.

“Het risico van een stijging van het aantal besmettingen en de moeilijkheid om winst te maken vanwege een waarschijnlijke beperking van het aantal toeschouwers hebben deze keuze beïnvloed”, schreef persbureau Kyodo woensdag op basis van anonieme bronnen.

Japan was gastheer van het WK voor clubs in 2016, de Japanse bond wilde de editie van 2021 organiseren om haar 100-jarig bestaan te vieren. Het toernooi wordt gewoonlijk in december gehouden, maar de editie van 2020, die in Qatar plaatsvond en door Bayern München werd gewonnen, werd uitgesteld tot februari 2021 vanwege de coronapandemie.

Eind vorig jaar besloot de FIFA om het WK voor clubs 2021 in het oude format te laten plaatsvinden. Oorspronkelijk had er deze zomer een nieuw toernooi met 24 teams moeten plaatsvinden in China. Door het uitstel van het EK 2020 en de Copa América met een jaar bleek dat niet mogelijk. Volgens FIFA-directeur Arsène Wenger heeft de FIFA de plannen voor het hervormde WK voor clubs voorlopig opgeschort.