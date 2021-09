Kim Clijsters gaat dan toch nog tennissen dit jaar: “Ik zie jullie snel!”

Dat vindt plaats van 27 september tot 3 oktober. De prijzenpot bedraagt 565.530 dollar.

“Bedankt voor de wildcard. Ik kijk ernaar uit om Chicago voor het eerst te bezoeken en opnieuw op het circuit te verschijnen. Ik zie jullie snel”, tweette Clijsters.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vorige maand liet de Breese nog verstek gaan voor het WTA 1.000-toernooi in Cincinnati (16-22/08) en de US Open (30/08-12/09), waardoor haar rentree op het circuit opnieuw werd uitgesteld.

Op 26 juli werkte Clijsters een exhibitiematch af tegen de Amerikaanse Sloane Stephens tijdens het toernooi van Atlanta. Ze kwam het court op met een ingetapete kuit en verloor met tweemaal 6-4. Die test bleek niet overtuigend. Het was voor Clijsters, momenteel 1093e op de WTA-ranking, haar eerste wedstrijd in bijna een jaar. Ze kwam vorig jaar voor het laatst in actie op de US Open. Daar verloor ze in de eerste ronde van de Russin Ekaterina Alexandrova. Voordien presteerde Clijsters sterk in de World Team Tennis-competitie, maar ging ze er ook in Dubai en Monterrey meteen in de eerste ronde uit. In 2021 kwam de viervoudige grandslamwinnares nog niet in actie. Begin dit jaar raakte Clijsters besmet met het coronavirus. Ze hoopte in de lente te spelen in Miami en Charleston, maar bleek nog onvoldoende hersteld van een knieoperatie. Het is intussen al bijna twee jaar geleden dat Clijsters haar tweede comeback aankondigde.