Remco Evenepoel krijgt knuffel van Oumi na brons op EK: “Podium ging moeilijk zijn, maar ik sta er toch op”

De derde plaats was niet waarvoor hij naar Italië was afgezakt, maar toch kon Remco Evenepoel leven met zijn derde plaats. Stefan Küng en Filippo Ganna waren immers duidelijk beter. Achteraf zat Evenepoel eerder in met Yves Lampaert, die door het missen van het goud niet als derde Belg mee mag aantreden op het WK tijdrijden over twee weken in eigen land.

“Ik denk niet dat er meer in zat”, aldus een niet bijster teleurgestelde Evenepoel. “Op zo’n parcours liegen de tijden en resultaten niet. Het ging heel moeilijk zijn op het podium te halen, maar ik sta er toch op. Ik heb echt het maximale gegeven. Ik heb heel lang standgehouden met Ganna en Küng. Met Ganna (die voor Evenepoel van start was gegaan, red.) wist ik mijn referentietijden, maar met Küng was het moeilijker omdat ik op mijn eigen wedstrijd focuste. Maar ik ben heel blij en heb niets te klagen. Een derde plaats is heel mooi met zo’n concurrentie.

LEES OOK. Brons voor sterke Evenepoel op EK tijdrijden, goud is opnieuw voor Küng

Het was een overwegend vlakke tijdrit in het Italiaanse Trente. “Het eerste deel was nog vrij op en af en kon ik nog goed standhouden met die mannen, maar het tweede stuk was wind mee en daar voelde ik echt dat zulke mannen wat meer kunnen op een korte afstand. Ik ben iemand die het van langere inspanningen moet hebben, dus ik ben echt tevreden.”

“Zuur voor Yves”

Zondag volgt er nog de wegrit, waar Evenepoel in tegenstelling tot het WK als kopman aan mag starten. “De tijdrit van vandaag is een teken dat mijn maagklachten volledig achter de rug zijn. Een jaar na hetgene wat er gebeurd is (zijn val in de Ronde van Lombardije, red.), is dit in Italië hier een mooie opsteker. Ik denk dat Sven vandaag gezien heeft dat ik in orde ben en dat we zondag kunnen meedoen voor die trui, of toch zeker voor het podium. Dus ik ben echt tevreden. Nu even goed recupereren, straks nog wat losrijden en morgen en overmorgen wat verkennen met de jongens en dan is het weer werkendag.”

Over twee weken betwist Evenepoel ook de WK-tijdrit in het eigen België. Die tijdrit kijkt Evenepoel na vandaag met vertrouwen tegemoet. “Dit is echt een goed teken omdat het hier van start tot einde vollenbak is. En zo’n jongens hebben op een vlak parcours wel voordeel met hun vermogen. Met een langere inspanning waar er in het begin toch wat gedoseerd moet worden, kan ik heel snel vertrekken en dat ook houden. Dus met zicht op volgende week is dit wel heel goed. Ik vind het vooral zuur dat Yves (Lampaert, red.) niet meekan. Maar ik hoop dat ik samen met Wout het podium kan bezetten en hopelijk één van ons twee op de hoogste plek. Ik denk dat we dat wel verdienen. We zijn hier heel goed vertrokken en hopelijk volgen er dan nog medailles.”