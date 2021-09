Wachtlijsten in ziekenhuis langer dan ooit in Engeland: 5,6 miljoen mensen wachten op ingreep

Het aantal mensen in Engeland dat meer dan twee jaar moet wachten op een behandeling in het ziekenhuis is tussen april en juli bijna verdrievoudigd. Dat blijkt donderdag uit gegevens van de gezondheidsdienst NHS England.

Tegen eind juli dit jaar waren in totaal 7.980 mensen al meer dan 104 weken aan het wachten op de start van hun ziekenhuisbehandeling. Dat is bijna een verdrievoudiging van de 2.722 mensen in april. Toen liep de wachttijd voor de eerste keer op tot 104 weken.

Trauma- en orthopediediensten, waaronder heup- en knieprotheses vallen, hadden het hoogste aantal mensen dat meer dan twee jaar moest wachten: 1.732 in juli tegenover 516 in april. Daarna volgden 982 mensen die meer dan twee jaar moesten wachten op algemene chirurgie, zoals galblaasverwijderingen en herniaoperaties (tegenover 312 in april) en vervolgens oor-, neus- en keelbehandelingen met 842 mensen (tegenover 246 in april).

In totaal wachtten eind juli in Engeland 5,6 miljoen mensen op een behandeling in een ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal sinds augustus 2007.

Het aantal mensen dat meer dan 52 weken moet wachten op een behandeling daalde in juli dit jaar tot 293.102, tegenover 304.803 in de maand daarvoor. Toch gaat het om drie keer zoveel mensen als een jaar eerder, in juli 2020. Toen bedroeg het aantal wachtenden 83.203.