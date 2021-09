Hasselt Kermis ‘zoals vroeger’ met vuurwerk tot 80 meter voor minder geluidsoverlast

De kermis zelf staat nog altijd opgesteld op het Kolonel Dusartplein en de Koning Boudewijnlaan”, zegt schepen Rik Dehollogne (N-VA). “Met 163 attracties blijven we één van de grootste in Vlaanderen. “Met de Snow Jet, De Big Splash -beter bekend als de boomstammetjes- en de Techno Power zijn er trouwens drie grote, nieuwe attracties op de kermis. Ook de prikkelarme kermismaandag, tussen 16.00 en 20.00 uur blijft en op donderdag is er de al even traditionele familiedag met flinke kortingen. Ook de kermisjaarmarkt op 21 september gaat gewoon door. Op weekdagen opent de kermis vanaf 16 uur, in de weekends vanaf 14 uur. Eetkramen openen doorgaans wel al ’s middags. De kermis duurt tot zondag 26 september”.

Dit keer dus geen gedoe met reserveringen, tijdsloten en compartimentering meer. “We vieren weer bijna kermis zoals we dat gewoon zijn”, aldus burgemeester Steven Vandeput. De federale regering vraagt wel om voor kermissen, braderieën en markten waar meer dan 5000 bezoekers komen, het mondmasker te verplichten. Die regels volgen we en tegelijk hopen we ook dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.”

Hoger

Op kermiszaterdag 18 september om 21 uur start de kermis officieel met het vuurwerkspektakel boven de Kanaalkom. Daar worden de vuurwerkpijlen afgestoken vanaf de oever bij de in- en uitrit van de ondergrondse parking. “Nadat er vorig jaar geen vuurwerk was, kiezen we dit jaar voor vuurwerk dat hoger in de lucht geschoten wordt, en pas knalt op 80 meter hoogte. Op die manier wordt het vuurwerk beter zichtbaar vanop afstand bekijken en wordt de mensenmassa beter gespreid. Plus wellicht gaat het ‘galmeffect van de knallen, tussen de appartementsgebouwen vermeden worden omdat de pijlen pas hoger ontploffen. Maar een geluidsarm vuurwerk, zoals we enkele jaren geleden eens probeerden, wordt het dus niet meer. Dat komt de echt vuurwerksfeer niet te goede”, zegt burgemeester Vandeput. Opmerkelijk: tijdens het vuurwerk is er geen mondmaskerplicht. Gevraagd wordt de regels rond social distancing te respecteren en waar dit niet kan, toch een mondmasker te dragen.”

