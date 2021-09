Wout van Aert dolt met ritwinnaar én nieuwe leider Ethan Hayter: “Zonder die val had jij niet gewonnen”

De Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) sloeg donderdag een dubbelslag in de vijfde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. Hij sprintte naar de ritzege en nam de blauwe leiderstrui over van Wout van Aert, die niet mee sprintte omdat hij gehinderd werd door een valpartij voor hem.

LEES OOK. Ethan Hayter wint massasprint in Tour of Britain, Wout van Aert leider af na valpartij

Na de finish kon de Belgische kampioen best lachen met het voorval. Hij feliciteerde Hayter en legde de situatie uit. “Ik kon die valpartij niet ontwijken”, antwoordde Van Aert op de vraag van de Brit of alles oké was. “Anders ben er ik er zeker van dat jij niet gewonnen had.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteraard was het een mopje van de Belgische kampioen, die de eerste en vierde rit won in Groot-Brittannië en helemaal klaar lijkt voor het WK in eigen land.