“Op dit moment is maar liefst 33 procent van ons personeel op intensieve uitgevallen. Onze mensen zijn covid-moe”, zegt dr. Griet Vander Velpen, medisch directeur van het ZOL in Genk. — © RR

Hasselt/Genk

De overheid vraagt de ziekenhuizen om het aantal intensieve covidbedden opnieuw op te schalen. Volgens het ZOL in Genk is dat niet haalbaar. “Liefst 33 procent van ons personeel op intensieve is uitgevallen. Onze mensen zijn covid-moe”, klinkt het bij het ZOL. Jessa in Hasselt heeft een personeelsuitval van 12 procent op intensieve.