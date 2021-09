Hasselt

Hasselaar Christian Teunissen verhuurt met zijn bedrijf Xior 12.000 studentenkoten in vier landen. In de nabije toekomst zullen er dat 18.000 zijn. Als nevenprojecten baat hij een vijfsterrenhotel in een Waals kasteel uit en zet hij samen met Marc Coucke en Roger Van Damme een wafelmerk in de markt .