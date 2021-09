H&M viert honderdste verjaardag mode-icoon Iris Apfel met samenwerking

Om haar honderdste verjaardag te vieren, gaat H&M samenwerken met mode-icoon Iris Apfel. Dat laat de Zweedse modereus zelf weten in een persbericht. “Ze laat zien waar mode om draait”, aldus Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor, H&M Womenswear.

H&M vierde afgelopen donderdag de honderdste verjaardag van het flamboyante mode-icoon. Om haar als ongebreidelde inspiratiebron in de verf te zetten, zal Apfel samen met H&M een wereldwijde collectie lanceren: de Iris Apfel x H&M-collectie, een eerbetoon aan haar unieke stijl. “Iris belichaamt persoonlijke stijl – een stijl die zowel mooi flamboyant en eclectisch is als totaal tijdloos”, zegt Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor, H&M Womenswear. “Ze laat zien waar mode om draait – een middel om jezelf uit te drukken, wie je bent of wilt zijn en tegelijkertijd plezier te hebben – een echte inspirator.”

Ook Apfel, die al decennialang bekend staat om haar kleurrijke en onbevreesde gevoel voor mode, is opgetogen over de samenwerking. “Ik vind H&M geweldig en ze zijn absolute pioniers op hun gebied, dat is exact waar ik van hou. Ik ben gek op high end fashion voor betaalbare prijzen, en H&M heeft dat onder de knie.”

De Iris Apfel x H&M-collectie zal begin 2022 in geselecteerde H&M-winkels en online worden gelanceerd.